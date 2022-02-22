Песков счел неактуальными Минские соглашения после признания ЛДНР Россией

Минские договоренности об урегулировании ситуации в Донбассе больше не являются актуальными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик «Минск — 2» теперь не стоит на повестке дня, отметил официальный представитель Кремля. По его словам, наиболее приоритетной становится тема гарантий безопасности для РФ.

Ранее события на Украине прокомментировал глава Министерства иностранных дел Китая Ван И. Киевские власти допустили промедление в реализации Минских соглашений, что и привело к произошедшей ситуации, сказал он.