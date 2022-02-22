УЕФА не изменял место проведения финала Лиги чемпионов

Подготовка к финальной игре Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге проходит в прежнем режиме. Об этом сообщил глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

УЕФА не давал никаких сигналов о переносе места проведения матча финала ЛЧ. Обсуждений этой темы не велось, отметил Сорокин. По его словам, на сегодня никаких изменений внесено не было, на март запланирован визит УЕФА в Петербург, информирует РИА Новости.

Ранее ряд СМИ из Великобритании писали, что УЕФА рассматривает возможность переноса места проведения финала футбольной Лиги чемпионов из Петербурга в Лондон. Обсуждение этого вопроса якобы началось после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.