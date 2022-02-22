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Шольц остановит сертификацию «Северного потока-2» 

Экономика
/ Обновлено: 22 февраля 2022 14:17
Шольц остановит сертификацию «Северного потока-2» 

Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» будет остановлен. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал указания Минэкономики обратиться к немецкому регулятору, сообщает ТАСС. 

Российско-германский проект «Северный поток — 2» был фактически завершен в сентябре 2021 года. В октябре техническим газом заполнили первую нитку трубопровода, в декабре — вторую. Планировалось, что процедура сертификации «СП-2» завершится в течение первого полугодия 2022 года. 

После визита в Вашингтон в начале февраля и переговоров с американским лидером Джо Байденом новый канцлер ФРГ допустил введение санкций в отношении газопровода, если Россия вторгнется на Украину. 

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал документ о признании независимости Донецких и Луганских народных республик. 

 

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