Предприниматель Евгений Пригожин в ответе журналистам издания «Утро.ру» на вопрос о его отношении к заявлению немецкого канцлера Олафа Шольца, назвавшего слова президента России Владимира Путина о геноциде в Донбассе «смехотворными», заявил, что некоторые европейские политики пытаются примерить на себя роль Адольфа Гитлера.

Журналисты в своем обращении отметили, что российский фильм «Солнцепек» является единственной картиной, которая в подробностях рассказывает о геноциде мирного населения в Донбассе. Они напомнили, что лента была снята кинокомпанией Aurum Production, которую СМИ связывают с именем Пригожина.

«Канцлеру Германии Олафу Шольцу надо сделать татуировку с его личным номером, чтобы он почувствовал беспрецедентный геноцид, которому нет равных, и в который немцы 83 года назад погрузили всю Европу и не только. Эти животные уничтожили миллионы людей как биоматериал и не им открывать свой рот, чтобы комментировать ситуацию на Украине», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» слова Евгения Пригожина.

Бизнесмен напомнил, что усилиями России в Донбассе было остановлено начало подобного геноцида. Если бы не Москва, то печальная страница Второй мировой войны была бы вновь открыта, подчеркнул предприниматель.

«Если некоторые европейские политики пытаются примерить на себя роль Гитлера, то их надо сажать на цепь. Остается только посочувствовать гражданам тех стран, которые вынуждены терпеть их в качестве "лидеров государств". Похоже, люди с мозгом в европейской политике закончились на Шираке, Шредере и Берлускони», — констатировал Евгений Пригожин.

Напомним, кинолента «Солнцепек» рассказывает о трагедии, которая произошла в Донбассе в 2014 году. В центре картины — семья Новожиловых, оказавшаяся в эпицентре военных действий. Главный герой, бывший афганец, делает непростой выбор, когда речь заходит о спасении его жены и сына.