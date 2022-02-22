Володин заявил о ратификации Госдумой соглашения о дружбе России с ДНР и ЛНР

Государственная дума Российской Федерации проголосовала за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Договоры о дружбе России с ДНР и ЛНР вступят в силу со вторника. Володин также отметил, что федеральный закон принят единогласно в третьем чтении.

Политолог и военный эксперт Яков Кедми ранее сообщал, что решение российского лидера Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР сильно повлияет на всю Украину.