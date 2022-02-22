Зеленский не исключил разрыва дипотношений с Россией

Киев ведет рассмотрение возможности полного разрыва дипломатических отношений с российской стороной, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, соответствующий запрос поступил со стороны украинского внешнеполитического ведомства.

«Я получил запрос от МИД о разрыве дипотношений с Россией... Я рассмотрю его», — сказал он в рамках выступления на пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом.

Вместе с тем Зеленский добавил, что Киев прекрасно осознает все риски в связи с обострившейся ситуацией. На этом фоне Киев предлагает Москве провести переговоры.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Соответствующие документы были подписаны незамедлительно.