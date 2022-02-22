Комздрав Петербурга надеется на отсутствие новых волн коронавируса в будущем

Власти Санкт-Петербурга выразили надежду, что новых волн коронавирусной инфекции больше не будет в городе. Об этом заявил председатель комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец.

При этом он добавил, что в настоящее время нельзя быть полностью уверенным, что прироста заболеваемости не будет в Северной столице. Это связано с риском появления новых мутаций, отметил Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Мы надеемся, что не будет уже существенных эпидподъемов. Понятно, что мутации появляются, но никто из ученых сегодня не скажет, будет ли новая мутация иметь какое-либо значение и вызывать рост числа заболевших», — заявил глава комздрава.

Однако эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной. Санкт-Петербург вновь стал лидером антирейтинга по заболеваемости коронавирусом среди российских регионов. За последние 24 часа медики выявили инфекцию более чем у 6,5 тыс. горожан. Губернатор Александр Беглов уверял, что ситуация контролируется, но реальные цифры говорят об обратном.