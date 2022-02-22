УЕФА сообщил о назначении бригады Карасева на матч Лиги Европы «Наполи» — «Барселона»

Российский судья Сергей Карасев и его помощники будут работать на игре Лиги Европы УЕФА, в которой «Наполи» встретится с «Барселоной».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил на официальном сайте имена судейских бригад на ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Игру «Наполи» — «Барселона» обслужит Карасев. Помогать российскому арбитру будут его соотечественники Игорь Демешко и Андрей Лунев.

Матч между «Наполи» и «Барселоной» пройдет в Неаполе 24 февраля. Первая игра соперников по 1/16 финала Лиги Европы завершилась вничью. Матч в Неаполе начнется в 23:00 по московскому времени. В параллельной игре петербургский «Зенит» на выезде встретится с испанским «Бетисом».