Германия не станет прерывать выгодное сотрудничество с Россией из-за истерии вокруг Украины

Германия заинтересована в особом сотрудничестве с Россией, а потому будет блокировать откровенно антироссийские инициативы в ЕС. К такому выводу пришел политический аналитик польского издания Wirtualna Polska Мариуш Маршаловский.

По его мнению, ФРГ вряд ли поддержит какую-либо европейскую инициативу, которая действительно может нанести вред России, поскольку значительно зависит от поставок газа.

«Немцы выступают за сотрудничество с Россией, за диалог и дипломатию, делая упор на экономической политике», — прокомментировал эксперт.

Кроме того, Маршаловский указал на неопытность нового канцлера Германии Олафа Шольца. Аналитик объяснил, что Ангела Меркель, находясь на этом посту, знала как нужно вести переговоры и приходить к обоюдовыгодным соглашениям с Россией, однако новый канцлер такими качествами похвастаться, увы, не может.

kremlin.ru / Администрация президента России

Он добавил, что Меркель представляла партию, которая имела в двухпартийной правительственной коалиции решающий голос. СДПГ во главе с Шольцем победила на выборах, но ей постоянно нужно договариваться с остальными фракциями, так как получить большинство она не смогла.

Ранее стало известно, что правительство Германии не рассматривает вопрос о вступлении Украины в НАТО. Данное решение является одним из пунктов по гарантиям безопасности, которые требует Россия от Запада. Первые переговоры по этим темам состоялись 10 января между представителями РФ и США.