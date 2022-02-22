Басурин: Россия способна защитить ЛДНР без отправки войск в Донбасс

Россия способна обеспечить безопасность республикам Донбасса без отправки в регион военных, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он напомнил, что система противовоздушной обороны РФ может закрыть небо над Донбассом, исключив полеты украинской военной авиации.

«Системы ПВО и с российской стороны могут закрыть над нами небо, здесь летать никто не будет, не вводя сюда никаких воинских подразделений», — рассказал Басурин в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее Луганская и Донецкая народные республики предоставили России право на размещение военной инфраструктуры на своей территории. Соответствующие пункты прописаны в договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.