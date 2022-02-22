Канцлер ФРГ Шольц заявил о неизбежном завершении проекта «СП-2» после признания ЛДНР

Проект «Северный поток — 2» будет завершен несмотря на «агрессивную позицию» Российской Федерации по Донецкой и Луганской народным республикам, рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью для Welt. По его словам, немецкая сторона не может остановить этот проект в текущей ситуации.

«Хотя он, несомненно, будет завершен в печальной атмосфере. Мы не в восторге от этой инвестиции», — подчеркнул Шольц.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Украина не сможет продолжать агрессию в отношении ЛДНР после признания Россией. По его словам, украинская сторона прекратит военные действия против Донбасса, то же касается «ее спонсоров» — США и Западной Европы, сообщал телеканал «360».