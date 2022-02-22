Сестры Аверины назвали невероятной фигуристку Камилу Валиеву

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву после инцидента с выявлением сомнительной допинг-пробы на Олимпиаде в Пекине.

Валиева поблагодарила всех, кто поддерживал ее в непростой ситуации на Олимпийских играх. Она отметила, что всегда будет помнить теплые слова и выходить на лед для этих людей.

«Ты невероятная! Двигайся только вперед», — прокомментировали сестры Аверины пост Валиевой.

Напомним, Валиева в составе сборной России выиграла золото в командном турнире на ОИ-2022. МОК отменил церемонию награждения после обнаружения сомнительной допинг-пробы у девушки. Позже фигуристка заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц.