Депутаты-эсеры пожертвуют дневную зарплату беженцам из Донбасса

Депутат Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За Правду» (СЗРП) Николай Новичков заявил «Политике Сегодня», что и он, и его однопартийцы рады решению президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Напомним, соответствующие документы глава государства подписал накануне, 21 февраля, незадолго до полуночи. Этому шагу предшествовали экстренное заседание Совета безопасности РФ, на котором члены Совбеза единогласно выступили за признание ЛДНР, и телеобращение Путина к гражданам России.

«Я отношусь исключительно положительно, потому что вопросы признания ДНР и ЛНР являются программным принципом партии "Справедливая Россия — За Правду". С этой инициативой мы шли на выборы и это наша ответственность перед избирателями России и этих республик. Это необходимо прямо сейчас сделать по одной простой причине — это останавливает войну в Донбассе», – заявил эсер.

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Отныне все граждане Донбасса будут находиться под защитой российской армии, подчеркнул собеседник «ПС». А также добавил, что сегодня в СРЗП приняли единодушное решение — все депутаты фракции перечислят в благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки, который оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса, сумму, равную зарплате за один день.

Если брать в расчет данные СМИ, которые в 2021 году сообщали, что средний ежемесячный доход у народных избранников в Госдуме равен 450 тысячам рублей, а количество членов «Справедливой России — За Правду» составляет 38 человек, то получается сумма примерно в полмиллиона рублей.