Группа вооруженных французов задержана в аэропорту центральноафриканской столицы

Пятеро граждан Франции были задержаны во вторник вечером в аэропорту города Банги. По данным источников, французы прибыли туда на бронированном гражданском автомобиле.

У задержанных изъяли винтовки, пистолеты и средства связи. Сейчас правоохранители выясняют цели прибытия французов в аэропорту в момент приземления президентского самолета. Не исключено, что они намеревалась совершить покушение на главу республики Фостен-Арканжа Туадера.

Французские дипломаты пояснили, что задержанные являются представителями миротворческой миссии МИНУСКА. Генерал Марченуара и четверо военнослужащих из личной охраны якобы планировали улететь рейсом Air France.

У Франции не сложились отношения с нынешним руководством Центральноафриканской Республики, которое придерживается курса на защиту суверенитета. В прошлом году Париж руками радиальных группировок намеревался свергнуть президента Туадера. Однако обученные российскими специалистами, которых в СМИ называют «ЧВК Вагнера», центральноафриканские военнослужащие остановили боевиков. Сейчас силовики продолжают успешную контртеррористическую операцию по зачистке территории страны от радикалов.