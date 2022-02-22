«Давно назревшее решение». Что ждет Россию после признания независимости ЛДНР

Утром 22 февраля Россия проснулась обновленной. Накануне президент Владимир Путин принял непростое, но жизненно необходимое решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Необходимое как минимум для тех, кто лишился крова из-за зверств и восьмилетней осады со стороны украинских войск.

За несколько часов до официального обращения президента к согражданам ситуация в Донбассе была близка к критической отметке. Пресса в один голос трубила о человеческих жертвах: по данным СМИ, 21 февраля снаряд ВСУ разорвался рядом с ничего не подозревающим шахтером и еще одним мирным жителем, а в восточной части страны украинские силовики предприняли попытку прорыва российской границы на двух БМП. Реакция пограничников была молниеносной.

Экстренное заседание Совета безопасности РФ тянулось на тревожной ноте около полутора часов. Выслушав аргументы главы МИД Сергея Лаврова, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу и руководителей других служб, Путин пообещал сообщить о своем решении в тот же день.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики, — объявил президент с телеэкранов ближе к 11 часам вечера. — Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками».

Global Look Press / Bai Xueqi/Xinhua

Геополитическая карта мира тут же пришла в движение – страны разделились на два лагеря, поддерживая или осуждая маневр Москвы. Отдельными государствами Донецкую и Луганскую республики готовы воспринимать Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Куба.

Западные страны предсказуемо встали на сторону Киева, ставя под сомнение законность признания независимости ЛДНР и соответствие нормам международного права. О последнем особенно обеспокоились вашингтонские «ястребы», которые в течение нескольких лет без остановок поставляют на Украину оружие и боеприпасы.

Следующий ход – за Евросоюзом и США. Экспертное сообщество сходится во мнении, что Россию ждут новые санкции, ограничения поставок определенной продукции и нестабильность рубля на валютных рынках. Можно предположить, что под прицелом Вашингтона вновь окажется многострадальный «Северный поток — 2», давно достроенный, но не запущенный из-за ряда бюрократических процедур.

Global Look Press / Stefan Sauer/dpa

Впрочем, на это у Москвы уже заготовлен ответ: встречные санкции против Украины (катастрофические для Киева, учитывая его потребность в российском газе) и ограничение поставок голубого топлива в Европу. Кстати, на следующий день после признания Россией независимости ЛДНР, стоимость фьючерсов на газ выросла более чем на 10%.

Не исключено, что страну ждут серьезные экономические испытания, полагают аналитики. Признание ЛДНР лишь ускорит разворот российской экономики на Восток – в сторону Китая, с которым ежемесячно крепнут дипломатические отношения.

Пока Великобритания, ЕС и Соединенные Штаты анонсируют «сокрушительные санкции» в ответ на решение президента Путина, испуганные беженцы из ДНР и ЛНР подумывают о возвращении на родную землю, а Telegram-каналы намекают на движение российских миротворческих сил в сторону новоиспеченных независимых республик.

Теперь договоры о дружбе и сотрудничестве с новыми государствами должны ратифицировать Госдума и Совет Федерации.