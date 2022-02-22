Афганский математик Сидик предсказал будущий распад Украины

Украина распадется на несколько отдельных государств. Такой вывод сделал афганский математик Мохаммад Сидик на основе своего анализа.

Уточним, что он стал известен благодаря тому, что с точностью до дня спрогнозировал разрушение Всемирного торгового центра в США. Речь идет о теракте, который произошел 11 сентября 2001 года.

Согласно его прогнозам, вслед за Донбассом в течении нескольких лет из состава Украины начнут выходить и другие регионы. Причем Сидик уточнил, что среди них будут не только восток, но и юг и даже запад.

Наиболее вероятными «кандидатами» на выход стали Одесская, Харьковская, Херсонская и Николаевская области. Кроме того, в Закарпатье многие украинские граждане имеют венгерское гражданство, а жители западных областей активно получают «карту поляка». Все чаще на Галичине становится слышны призывы о выходе из состава страны и формировании собственного независимого правительства.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития».