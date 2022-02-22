Следователи возбудили уголовные дела за попытку срыва референдума в Белоруссии

СК Белоруссии возбудил дела после попытки сорвать референдум по Конституции через массовую рассылку СМС о переносе даты голосования, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предварительно установлено, что неизвестные с использованием ip-адресов различных иностранных государств осуществили несанкционированный доступ к серверам нескольких организаций, после чего от их имени распространили заведомо ложные сообщения тысячам граждан», — говорится в сообщении.

Личности злоумышленников неизвестны. Их разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Уголовные дела возбуждены по статьям о воспрепятствовании осуществлению права на участие в референдуме и несанкционированном доступе к компьютерной информации.