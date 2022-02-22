Парламент ДНР одобрил договор о сотрудничестве с Москвой

Парламент Донецкой Народной Республики придал юридическую силу договору о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией.

О том, в каких границах Россия признает Донбасс, станет известно после ратификации договора о дружбе. Соответствующим мнением поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом она рассказала в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.

Ранее сообщалось, что Россия согласна признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом решении объявил президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к нации.