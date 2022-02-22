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Финал Лиги чемпионов УЕФА могут перенести из Петербурга

Спорт
Финал Лиги чемпионов УЕФА могут перенести из Петербурга

Финальный матч Лиги чемпионов могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон.

Лондонский стадион «Уэмбли» может принять финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 вместо «Газпром Арены». Об этом сообщили журналисты британских изданий Mirror и Daily Star. Они отметили, что возможный перенос матча связан с признанием Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая. Петербург впервые примет решающий матч главного футбольного клубного турнира Европы. Ранее на «Газпром Арене» проводились игры планетарного и континентального первенства. Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».

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