Американский политолог Эберт рассказал, что в реальности скрывают санкционные угрозы США

США традиционно лишь громко пугают санкциями. В реальности кроме угроз вряд ли получится что-то сделать. Об этом заявил американский журналист, политолог Стефан Эберт.

«Говорили, что введут санкции против всего населения ДНР и ЛНР. Это смешно, ну что они могут сделать? Они же полностью игнорируют их существование – ни политической, ни военной, ни гуманитарной помощи. Это типично для Америки заявлять: «Да, мы жесткие в своих решениях», – цитирует Эберта РЕН-ТВ.

Журналист описал дальнейшее поведение Запада: Россию будут обвинять в том, что она якобы захватила Донбасс, как было с Крымом.

21 февраля лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Российский лидер провел внеочередное заседание Совета Безопасности, на котором выслушал глав Минобороны, МИД, ФСБ, СВР, Росгвардии, правительства РФ о ситуации на юго-востоке Украины. Вечером того же дня в обращении к россиянам Путин сообщил, что Москва признает независимость ДНР и ЛНР.

Президент США Джо Байден подписал указ о запрете американским компаниям торговать в с ЛДНР. В Евросоюзе анонсировали новый пакет санкций против России за признание независимости республик Донбасса.