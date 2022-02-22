Правоохранители задержали 20 иностранцев после беспорядков в Казахстане

Сотрудники правоохранительных органов в Казахстане задержали 20 иностранцев в ходе произошедших в начале 2022 года беспорядков, рассказала уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова.

На сегодня есть данные о 20 иностранных гражданах. Больше всего граждан Узбекистана - 12 человек, трое граждан России, двое из Кыргызстана, по одному из Таджикистана и Китая и одно лицо без установленного гражданства», — сказала она.

Омбудсмен также отметила, что среди задержанных были несовершеннолетние. Все они в настоящий момент освобождены под поручительство родителей.

Напомним, что массовые беспорядки произошли в Казахстане в начале января. Местное население взбунтовалось из-за резкого роста цен на сжиженный газ.