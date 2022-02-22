МЧС ДНР сообщило о сокращении объемов подачи воды в Донецке

Объемы подачи воды в Донецке сократились на 25% в результате перебоев в работе фильтровальной станции. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что проблемы с водоснабжением могут возникнуть в Кировском, Куйбышевском, петровском, а также в Киевском районах Донецка. Причиной перебоев стало повреждение линии электропередачи «Вл 110 кВ Макеевская – ДФС», что привело к обесточиванию Донецкой фильтровальной станции. Предполагается, что объемы подачи воды могут сократиться примерно на 25%, сообщили в ведомстве.

Как сообщает телеканал «360», 18 февраля руководством ДНР было принято решение об эвакуации населения из Донбасса в Ростовскую область. В первую очередь планируют вывезти женщин, детей и лиц пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей.