Кавказ — дело тонкое. Почему глава Дагестана Меликов переформировал правительство

Появление мэра Махачкалы Салмана Дадаева в фильме о феминизме, рэпе и ЛГБТК+ в Дагестане стало локальной инфобомбой. После выхода интервью упреки земляков в его адрес касаются уже не только по-московски стильной прически, но и неприкрытых симпатий местному неформальному сообществу. Звучат по-южному горячие оценки, что фильм опорочил честь горцев. Ведь мэр без стеснения пришел в веганское кафе и пожал руку юноше якобы нетрадиционной ориентации. Дадаев, судя по всему, был готов к любой критике — он не только позиционировал себя человеком либеральных взглядов, но и закинул камень в огород республиканской власти. В беседе с московским журналистом мэр высказался о несовершенстве местной налоговой системы, которая порождает пресловутую коррупцию.

И похоже именно коррупция, а не скромное радужное сообщество является главной проблемой Дагестана. В азарте мздоимства дагестанские чиновники не страшились быть пойманными за руку — такова реальность последних лет. Однако тенденция тотального расхищения бюджетов будто бы пошла на убыль после прихода к власти Владимира Васильева, когда были арестованы несколько высокопоставленных госслужащих в том числе и. о. председателя правительства региона Абдусамад Гамидов. Нынешний глава Дагестана Сергей Меликов продолжает курс на укрепление вертикали власти, на что указывают недавние кадровые перестановки.

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17 февраля Сергей Меликов подписал указ об отставке главы правительства Абдулпатаха Амирханова по собственному желанию, освободившийся пост временно возглавил вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов. Ему же глава республики дал карт-бланш на формирование нового кабинета министров. Политологи сходятся во мнении, что главной причиной перестановок стало неэффективное освоение бюджетных средств. По данным управления федерального казначейства, Дагестан израсходовал только 66,73% трансфертов из федерального бюджета, выделенных на нацпроекты. В беседе с «Клубом Регионов» политический обозреватель, зам главного редактора дагестанского издания «Черновик» Магомед Магомедов отметил, что статистику республике портит несвоевременная сдача в эксплуатацию детских садов, яслей и школ.

e-dag.ru / Правительство Республики Дагестан

Существует и альтернативная версия о причинах оставки Амирханова. Теперь уже бывшего премьера называют представителем команды сенатора от Республики Дагестан Сулеймана Керимова. Как полагает глав­ный ре­дак­тор ана­ли­ти­че­ско­го ин­тер­нет-пор­та­ла «Ак­цен­ты» Ан­тон Ча­б­лин, по прошествии полутора лет у руля республики Меликову стала неудобна роль политика, находящегося под влиянием олигарха.

Задуманное Меликовым преобразование властного аппарата не ограничилось сменой главы правительства. В структуре администрации появились новые подразделения, в частности отдел мониторинга нацпроектов, отдел общественных проектов, аппарат помощников главы республики и антинаркотическая комиссия. Профессор кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС Татьяна Иларионова не исключает, что нынешние реформы призваны нанести очередной удар по окостеневшим коррумпированным структурам, однако не берется прогнозировать успех этой кампании. Дагестан — сложный регион, в котором зарплаты в малых и средних населенных пунктов одни из самых низких по стране, но там редко встретишь бедных министров.