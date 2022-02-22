Кавказ — дело тонкое. Почему глава Дагестана Меликов переформировал правительство

Появление мэра Махачкалы Салмана Дадаева в фильме о феминизме, рэпе и ЛГБТК+ в Дагестане стало локальной инфобомбой. После выхода интервью упреки земляков в его адрес касаются уже не только по-московски стильной прически, но и неприкрытых симпатий местному неформальному сообществу. Звучат по-южному горячие оценки, что фильм опорочил честь горцев. Ведь мэр без стеснения пришел в веганское кафе и пожал руку юноше якобы нетрадиционной ориентации. Дадаев, судя по всему, был готов к любой критике — он не только позиционировал себя человеком либеральных взглядов, но и закинул камень в огород республиканской власти. В беседе с московским журналистом мэр высказался о несовершенстве местной налоговой системы, которая порождает пресловутую коррупцию.
И похоже именно коррупция, а не скромное радужное сообщество является главной проблемой Дагестана. В азарте мздоимства дагестанские чиновники не страшились быть пойманными за руку — такова реальность последних лет. Однако тенденция тотального расхищения бюджетов будто бы пошла на убыль после прихода к власти Владимира Васильева, когда были арестованы несколько высокопоставленных госслужащих в том числе и. о. председателя правительства региона Абдусамад Гамидов. Нынешний глава Дагестана Сергей Меликов продолжает курс на укрепление вертикали власти, на что указывают недавние кадровые перестановки.
17 февраля Сергей Меликов подписал указ об отставке главы правительства Абдулпатаха Амирханова по собственному желанию, освободившийся пост временно возглавил вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов. Ему же глава республики дал карт-бланш на формирование нового кабинета министров. Политологи сходятся во мнении, что главной причиной перестановок стало неэффективное освоение бюджетных средств. По данным управления федерального казначейства, Дагестан израсходовал только 66,73% трансфертов из федерального бюджета, выделенных на нацпроекты. В беседе с «Клубом Регионов» политический обозреватель, зам главного редактора дагестанского издания «Черновик» Магомед Магомедов отметил, что статистику республике портит несвоевременная сдача в эксплуатацию детских садов, яслей и школ.
Существует и альтернативная версия о причинах оставки Амирханова. Теперь уже бывшего премьера называют представителем команды сенатора от Республики Дагестан Сулеймана Керимова. Как полагает главный редактор аналитического интернет-портала «Акценты» Антон Чаблин, по прошествии полутора лет у руля республики Меликову стала неудобна роль политика, находящегося под влиянием олигарха.
Задуманное Меликовым преобразование властного аппарата не ограничилось сменой главы правительства. В структуре администрации появились новые подразделения, в частности отдел мониторинга нацпроектов, отдел общественных проектов, аппарат помощников главы республики и антинаркотическая комиссия. Профессор кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС Татьяна Иларионова не исключает, что нынешние реформы призваны нанести очередной удар по окостеневшим коррумпированным структурам, однако не берется прогнозировать успех этой кампании. Дагестан — сложный регион, в котором зарплаты в малых и средних населенных пунктов одни из самых низких по стране, но там редко встретишь бедных министров.