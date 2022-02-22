Россия собирается признать ЛНР и ДНР в границах Донецкой и Луганской областей

Москва признает ЛНР и ДНР в границах Донецкой и Луганской областей, сообщил глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников.

На текущий момент признанные республики не контролируют часть территорий, на которые претендуют. Стоит отметить, что президент России Владимир Путин принял решение по ДНР и ЛНР вечером 21 января. Соответствующие документы были подписаны незамедлительно.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил соотечественников с признанием независимости. По его словам, этот день навсегда войдет в мировую историю как момент восстановления справедливости. Вместе с тем глава региона поблагодарил Путина за принятое решение.