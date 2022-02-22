Эксперты Blood Pressure UK предостерегли от употребления сушеной рыбы при гипертонии

Сушеная и вяленая рыба может представлять опасность для здоровья людей, страдающих от гипертонии. Об этом заявили специалисты британской благотворительной организации Blood Pressure UK.

Эксперты утверждают, что в состав сушеной рыбы входит большое количество соли, способствующей удержанию воды в организме. Это оказывает давление на стенки кровеносных сосудов, повышая показатели артериального давления. Специалисты подчеркнули, что обычная жирная рыба оказывает положительное влияние на здоровье. Особую пользу для организма несут скумбрия, лосось и сардины.

«Обнаружено, что они богаты важным типом полиненасыщенных жиров, называемых омега-3, которые, как было показано, помогают снизить кровяное давление», — приводит слова экспертов издание «МедикФорум».

Как сообщает телеканал «360», рыба, морепродукты и бобовые полезны для укрепления иммунной системы. Такое мнение выразила врач-диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.