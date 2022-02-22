Три мирных жителя погибли в результате подрыва автомобиля на трассе Донецк — Горловка

Совершенный диверсантами взрыв на трассе Донецк — Горловка унес жизни трех человек.

«Взрывное устройство было заложено на обочине. Здесь была заложена мина направленного действия», — пояснил находящийся на месте событий корреспондент «Известий».

По предварительной информации, целью диверсантов была военная машина, но в результате атаки что-то пошло не по плану и основной удар пришелся по гражданскому автомобилю, следующему за ней. В результате атаки три человека, находившиеся в машине, скончались.