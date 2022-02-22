Иммунолог Болибок предупредил о влиянии коронавируса на свертываемость крови

Заражение коронавирусной инфекции может повлиять на состояние сосудов и свертываемость крови. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Медицинский специалист подчеркнул, что коронавирус вызывает изменения внутренней оболочки сосудов. По этой причине некоторые пациенты могут столкнуться с нарушениями свертываемости крови. Это явление характерно и для штамма коронавируса «Омикрон».

«Так же, как и любой другой вариант коронавируса SARS-CoV-2, "Омикрон" вызывает достаточно серьезные изменения внутренней оболочки сосудов и, соответственно, достаточно серьезные нарушения свертывающей системы крови», — объяснил он в эфире радио Sputnik.

Как сообщает телеканал «360», пандемия COVID-19 может завершится уже в 2022 году. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.