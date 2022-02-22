В Турции заявили о неоспоримом лидерстве Путина на мировой арене

Президент России Владимир Путин задает повестку международной политики для всех стран. К такому выводу пришел журналист турецкого издания Medya Günlüğü Мустафа Кемаль Эрич.

По его мнению, российский лидер является самым главным игроком на международной арене. Именно Владимир Путин определяет вектор развития взаимоотношений между странами.

«Путин сам пишет сценарий игры, сам режиссирует, при этом никто из других действующих лиц не может выйти за рамки игры», — заявил Эрич.

Он добавил, что европейские страны и США не обладают инициативой и могут лишь «распространять пропаганду вокруг российского нападения на Украину». Более того, сам западный блок не демонстрирует полного единства. Одни опасаются за падение экономики из-за отсутствия российского газа, другие боятся потери двусторонней торговли с Россией.

ФБА «Экономика сегодня» /

Журналист считает, что причина ослабления западных стран лежит в глубокой разобщенности. Финансовая и денежно-кредитная политика помощи пострадавшим от эпидемии COVID-19 пошатнула и усилила разрыв между богатыми и бедными. В таком случае для политиков в западных странах выгоден националистический дискурс, который заново сплоит Запад перед лицом внешнего врага.

Ранее президент России Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности. Главным вопросом стали украинский кризис и военная напряженность у российских границ, градус которой возрастает с каждым часом.