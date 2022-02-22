«Правильно и логично». Что говорят жители российских регионов о признании ЛДНР

Россияне активно обсуждают решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Видео обращения главы государства разлетелось по всем социальным сетям и собирает сотни комментариев в каждом городе. «Политика Сегодня» собрала мнения жителей регионов, которые имеют общие границы с Украиной.

Ростовская область

«Хоть я и не сторонник Путина и его внутренней политики. Но тут я с ним согласен. Во внешней политике нам приставили нож к горлу. <...> Тут Путина не в чем упрекнуть. Он все сказал правильно и по делу», – написал Олег Эвринов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, – прим. ред.)

«Хоть и не своевременное, но абсолютно правильное решение. Их нужно было признать ещё 8 лет назад, а то получилось так, что в Крыму наши люди и наша земля, а ДНР/ЛНР не наши? Там такие же этнически русские люди», – Святослав Ярославцев

«Не думайте, что Путину было так легко принять это решение. Лучше, если НАТО будет у нас во дворе? Приоритет РОССИЯ!» – Людмила Мушихина

«Донбасс ликует! Конечно, у них последняя надежда на спокойную жизнь было именно это рпешение Путина», – Диана Ефремова

«Ни шагу назад! У нас сильный президент!» – Владимир Иванов

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Ростов-на-Дону одним из первых стал принимать эвакуированных из Донбасса жителей. В области развернуты 118 пунктов временного размещения. К вечеру 21 февраля в них насчитывалось около семи тысяч человек, почти половина из которых — дети.

Воронежская область

«Наконец-то наши родные в Луганске в безопасности! Слава Богу!» – прокомментировала решение Путина Галина Бережная.

« Мужик. Хватит вытирать ноги о наш суверенитет. Только жесткие меры заставят нас бояться», – Сергей Кузнецов

«Ситуация пришла к логической развязке. На фоне всех событий Луганск и Донецк никогда бы уже не вернулись в состав Украины. А так появилась небольшая буферная зона. Готовый пакет санкций тоже никуда не делся бы», – Василий Теркин

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Воронеж, который имеет общую границу с ЛНР, принял оттуда уже четыре эшелона беженцев. Всего на территории области размещены более четырех тысяч человек. Гуманитарную помощь для них собирают не только местные жители. Многотонные грузы с продовольствием, вещами и водой поступают из Брянска, Махачкалы, Липецка, Ставрополя.

Белгородская область

«Теперь люди живущие на Донбассе будут уверены в завтрашнем дне. Может быть, даже в скором времени вернутся домой», – поддержала решение Путина Юлия Мирошникова

«Поздравляю, наконец-то убийства и террор мирного населения прекратится», – Fsbloveyoubabe Forever

«Теперь людей на Донбассе перестанут убивать», – Ольга Горобченко

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

В Белгород первый поезд с эвакуированными гражданами ЛДНР прибыл сегодня, 22 февраля. Он привез в регион более 500 человек. Почти половина из них – дети до 17 лет. Беженцев размещают в гостиницах, но прежде они проходят полный медосмотр и ПЦР-тестирование.

Курская область

«Давно надо было это сделать, наконец то принял правильное решение!» – отметил Серега Пряников

«Ну в целом, пора было этот вопрос когда то решать», – Евгений Хасид

«Абсолютно правильное решение, которое направлено на сохранение жизни русского народа», – Макс Российский

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

В Курской области власти развернули 18 пунктов временного размещения, вместимостью до 1,5 тысячи человек. Большую часть мест уже заняли переселенцы, которые прибыли в регион в ночь на 21 февраля. Треть подготовленных мест пока остаются свободными.

Республика Крым

Крымчане как никто понимают жителей ЛДНР — в памяти еще свежи воспоминания о событиях 2014 года, когда население полуострова практически единогласно пожелало стать частью России на референдуме.

«Ура! Наш Президент умница! Я рада за ДНР и ЛНР! Вспоминаю как Крым в 14 году переживал решения нашего Президента и какое счастье было для нас возвращение домой! Ура! Донецк салютует после решения признания!» – написала Елена Войтковская

«Отличная новость! Смотрела прямое включение. Всех поздравляю!» – Виктория Бондаренко

«Дай Бог наступит мир! И дети будут жить счастливо! И мы увидим своих родных и близких!» – Маргарита Коршунова-Борзенко

«Ну хвала Богам! Не прошло и восьми лет!» – Валентин Мазепа

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Еще до начала массовой эвакуации из Донбасса депутат Госдумы Андрей Козенко заявлял, что Крым готов принять миллион беженцев. Пока на полуостров прибывают лишь в частном порядке. По данным на 21 февраля, в регион заехали 32 человека, они разъехались по родственникам и знакомым.