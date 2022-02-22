Сенатор Цеков: Совфед может признать ЛДНР после решения Госдумы

Признание Луганской и Донецкой народных республик в Совфеде может произойти после аналогичного вердикта в Государственной думе. С таким заявлением выступил сенатор Сергей Цеков.
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании республик Донбасса 21 февраля. Он также обратился к россиянам с речью, где рассказал о решении.
Ситуацию прокомментировал Сергей Цеков, передает РИА Новости. Совфед следом может признать ЛДНР после утверждения соответствующих документов в Госдуме.
Ранее глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин поблагодарил Владимира Путина и россиян за признание субъекта. Руководить ДНР назвал момент историческим.