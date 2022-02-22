Путин наградил Леонтьева и Алентову орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград некоторым деятелям культуры. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В список награжденных артистов вошли певец Валерий Леонтьев, актриса Вера Алентова, отпраздновавшая 80-летие 21 февраля, а также председатель Национальной ассоциации драматургов Юрий Поляков. Их представили к ордену «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В тексте указа также говорится, что художественный руководитель театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Орден Дружбы получила актриса театра «Современник» Алена Бабенко.