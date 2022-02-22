Мировое соглашение между Евгением Пригожиным и The Moscow Post утвердили на заседании суда

Петроградский районный суд утвердил мировое соглашение, которое было заключено между бизнесменом Евгением Пригожиным и The Moscow Post.

Производство по делу прекращено, сообщает пресс-служба компании «Конкорд». Ранее юристы предпринимателя Евгения Пригожина и представители The Moscow Post заключили соглашение, по которому истец отказался от претензий, а журналисты удалили статью с недостоверной информацией, опубликовали опровержение и принесли извинения.

Юридическая служба «Конкорда» с уважением отнеслась к позиции издания и выразила надежду, что в будущем авторы материалов будут более внимательно подходить к проверке данных перед публикацией.