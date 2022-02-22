Молодежный корпус «Мы вместе» продолжает принимать эвакуированных из ЛНР и ДНР

Добровольцы молодежного корпуса «Мы вместе» встречают эвакуированных жителей Луганской и Донецкой народных республик на КПП Успенка.

Корпус включает команды «МолодежкаОНФ», МГЕР и волонтерскую роту. Добровольцы не только встречают людей, но и оказывают консультационную и психологическую помощь. В ночное время вместе с волонтерами дежурил депутат Госдумы, первый зампред комитета молодежной политики, координатор молодежной политики в партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

«Ночью холодно. Хотелось бы сказать, что на границах спокойно, но это не так. Люди идут и днем, и ночью», —рассказал депутат.

В настоящее время в Волгограде готовят еще одну машину с гуманитарной помощью. Она направится в Ростовскую область в ближайшее время, пишет «Газета.Ru».