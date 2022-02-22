Комитеты Госдумы предложили палате ратифицировать договоры с ЛДНР

Профильные комитеты порекомендовали Госдуме юридически утвердить договоры с Луганской и Донецкой народными республиками.

Срок действия документов — 10 лет. Они предполагает совместную оборону сторон, а также общую охрану границ республик.

Комитеты ГД по международным делам и по делам СНГ порекомендовали палате ратифицировать договоры. Соответствующее решение они приняли на пленарном заседании 22 февраля.

Ранее профессор Игорь Пелличчари отметил, что признание ЛДНР в России поможет избежать тотального противостояния. Решение президента РФ Владимира Путина соответствует кавказскому сценарию 2008 года, уверен эксперт.