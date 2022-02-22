Захарова указала на неизбежность санкций против России без признания республик Донбасса

Введение Западом санкций против России без признания ДНР и ЛНР является неизбежным, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, даже без признания независимости Донецкой и Луганской народных республик страны Запада продолжили бы вводить санкционные ограничения против РФ. Так дипломат прокомментировала реакцию Евросоюза и США на соответствующий указ российского лидера Владимира Путина.

«Верить, что санкций Запада против РФ не было бы без признания ДНР и ЛНР — иллюзия», — сказала Захарова.

Как стало известно ранее, Путин подписал указы о признании республик Донбасса, а также договоры о дружбе и помощи. Глава государства попросил Федеральное собрание поддержать это решение.