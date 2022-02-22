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Захарова указала на неизбежность санкций против России без признания республик Донбасса

Политика
Захарова указала на неизбежность санкций против России без признания республик Донбасса

Введение Западом санкций против России без признания ДНР и ЛНР является неизбежным, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, даже без признания независимости Донецкой и Луганской народных республик страны Запада продолжили бы вводить санкционные ограничения против РФ. Так дипломат прокомментировала реакцию Евросоюза и США на соответствующий указ российского лидера Владимира Путина.

«Верить, что санкций Запада против РФ не было бы без признания ДНР и ЛНР — иллюзия», — сказала Захарова.

Как стало известно ранее, Путин подписал указы о признании республик Донбасса, а также договоры о дружбе и помощи. Глава государства попросил Федеральное собрание поддержать это решение.

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