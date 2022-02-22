Шаманы Майя предсказывали возможный конец света 22 февраля 2022 года в книге «Чилам Балам»

Племена Майя оставили для потомков множество предсказаний, но еще больше — тайн. Это неудивительно, ведь в книге «Чилам Балам» говорилось, что пророчества — загадки, дословно понять которые нельзя. Индейские мудрецы о многом догадывались заранее, и еще сотни лет назад подвели к дате возможного конца света — 22.02.2022.

Пророчества Майя прогремели на весь мир в 2012 году — именно в этот год, 21 декабря, ожидался конец света. На этот зимний день приходилось его окончание, и многие воспринимали это как катастрофу для всего живого на Земле. Однако человечество смогло пережить столь пугающую дату и со временем пришло к выводу, что, вероятнее всего, 21-м декабря древние индейцы охарактеризовали конец эпохи Эры Водолея. Майя называли ее Эпохой Пятого Солнца.

Людям известны и другие интерпретации той даты: 21.12.2020 года, 21.12.21, а также сегодняшний день — 22.02.2022. Все дело в том, что во всех указанных датах имеются четыре двойки, а в книге пророчеств шаманов «Чилам Балам» было предсказание о ливне, который снизойдет с небес, когда «четыре Бакаба низвергнутся на них». Однако в том же писании указано, что язык пророчеств — загадки, в связи с чем интерпретировать их дословно нерезонно.