Признание независимости республик Донбасса станет переломным моментом не только для ДНР и ЛНР, но и России, считает бывший депутат Одесского областного совета Алексей Албу.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он сообщил о признании независимости республик Донбасса.

По мнению Албу, слова российского лидера однозначно говорят, что Москва оправилась от полученного в результате «беловежского сговора» удара. Россия, заявил политик, признанием ЛНР и ДНР завершила «унизительный период», наступивший после холодной войны.

Албу выразил радость в связи с признанием Россией республик Донбасса, а также почувствовал грусть. Это тревожное чувство связано с его малой родиной, которая все равно находится под прессингом бандеровцев.

«Я… искренне рад за жителей Донбасса, что их страданиям приходит конец. Но все же я чувствую одновременно и грусть от того, что моя родная Одесса пока еще не освободилась от бандеровской оккупации», — приводит «Экономика сегодня» слова бывшего депутата Одесского облсовета.

Российский лидер подписал указ о признании независимости республик Донбасса после обращений их глав с этой просьбой. Также Москва, Луганск и Донецк договорились о сотрудничестве и дружбе.