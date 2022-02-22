Порошенко негативно отреагировал на признание Россией суверенитета ЛДНР

Россия своим решением о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик провоцирует рост напряженности во всем мире. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, президент России Владимир Путин встал на путь конфронтации. Созданная международная система правопорядка после завершения холодной войны теперь полностью разрушена, считает Порошенко.

«Жестко осуждаю решение России по "признанию независимости" так называемых ДНР и ЛНР», — написал экс-президент в своих соцсетях.

Путин вечером 21 февраля подписал указ, согласно которому Россия официально признает независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, стороны заключили соглашение о дружбе и взаимопомощи. Оно подразумевает нахождение российских войск на территории республик в случае проявления внешней агрессии.