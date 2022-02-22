Почти девять процентов взрослого населения США одобряют нацизм и нацистскую идеологию. К такому выводу пришли сотрудники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основанного предпринимателем Евгением Пригожиным.

При этом значительный процент членов неонацистских организаций работает в правоохранительных органах и служит в рядах американской армии. В последние годы проблема расового и этнического взаимодействия в США усугубилась. Так, например, в стране существует политическая партия, которая придерживается нацистской идеологии. Ее представители проводят митинги, распространяют пропаганду антисемитизма и расизма, отмечено на сайте ФБР.

Однако публичные выступления — это только верхушка айсберга. Большая часть неонацистов действуют подпольно. Они проявляют насильственные действия по отношению к своим жертвам и открытую ненависть в адрес представителей иных национальностей. Если оценивать официальные данные, то за 2020 год было зафиксировано более восьми тысяч преступлений на почве ненависти. Выше показателя зафиксировано еще не было.

Американские власти знают о существовании неонацистских движений, однако не предпринимают усилий по борьбе с опасной идеологией. Кроме того, государственные ведомства даже пытались скрыть тот факт, что сотрудники американской разведки создали в США «убежище» для нацистов и их пособников после Второй мировой войны, передает Федеральное агентство новостей.

Проанализировав эти данные ФБР обнародовало тревожную информацию. По мнению сотрудников фонда, рост ультраправых экстремистских настроений в США вызывает озабоченность.

«Это является прямой и непосредственной угрозой не только гражданским правам и свободам, но и миру и человечеству», — отмечено на сайте.

ФБР призвал американский истеблишмент положить конец распространению нацистской идеологии в США. Кроме того, в современном мире нужно запретить символику.