Публицист Голубь: Донбасс теперь вправе попросить Россию о вводе миротворцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Это стало историческим моментом, заявил публицист Юрий Голубь.

Церемония подписания документа проходила в Кремле 21 февраля. На мероприятии присутствовали главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Аналитик Голубь в комментарии «ПолитЭксперту» предположил, какие дальнейшие шаги может предпринять народ Донбасса.

«Это дает республикам право обратиться с просьбой о вводе миротворцев. И есть все основания полагать, что просьба будет удовлетворена», — указал публицист.

К признанию независимости Донбасса привели противоречия, которые копились годами. По словам аналитика, минские договоренности не смогли остановить насилие. Киев их игнорировал. Весной 2014 года жители ЛНР и ДНР приняли решение о референдуме, но оно не вступило в силу. Граждане бежали от напряженной обстановки в Россию. Именно эти факты указывают на то, с какой стороны им грозила опасность, заключил Голубь.