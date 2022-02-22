Небензя: Украина сама разрушила минские договоренности

Украинская сторона сделала все, чтобы саботировать и разрушить Минские соглашения. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Своим отказом вести прямые переговоры с республиками Донбасса, Киев разрушил минские договоренности. При этом Россия неоднократно призывала украинский истеблишмент обратить внимание на страдания жителей ЛДНР, напомнил дипломат.

Теперь, когда Россия признала суверенитет Донбасса, Западу необходимо сдерживать Украину, поскольку обстрелы республик в текущих условиях могут привести к непредсказуемым последствиям, подчеркнул Небензя. Он также призвал участников заседания Совбеза ООН обратить внимание на необходимость остановить агрессию Украины, направленную на ЛДНР.