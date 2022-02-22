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Цеков назвал победой демократии решение России признать суверенитет ЛДНР

Политика
Цеков назвал победой демократии решение России признать суверенитет ЛДНР

Решение России признать независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) позволит гражданам страны чувствовать себя безопаснее, считает крымский парламентарий Сергей Цеков.

Российский президент Владимир Путин вечером 21 февраля подписал указ о признании независимости республик Донбасса. Соответствующая тема ранее обсуждалась на открытом заседании Совета безопасности.

«Я скажу, что само заседание Совета безопасности открытое — это что-то уникальное с точки зрения разговора о демократии. Американцы и европейцы привыкли в темную принимать решение, а у нас все прозрачно произошло», — цитирует члена Комитета Совфеда по международным делам Цекова издание iReactor.

Представители ДНР также участвовали в совещании Совбеза. По словам парламентария, в республике испытали большую радость от результатов прошедшей встречи.

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