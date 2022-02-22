Постпред России при ООН заявил об опасных последствиях новых обстрелов ВСУ по Донбассу

Обстрелы бойцами ВСУ по ЛНР и ДНР в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Он призвал Запад сдерживать Киев.

Дипломат высказался о последних событиях, связанных с внутриукраинским конфликтом. Он подчеркнул, что Россия не допустит «новую кровавую бойню в Донбассе», и заявил о необходимости заставить киевское руководство прекратить вести огонь по территории ЛНР и ДНР.

По его мнению, западным странам стоит сдержать воинственные планы украинских властей. Небензя указал, что обстрелы территории Донбасса могут иметь особенно опасные последствия.

«Хотел бы призвать наших западных коллег одуматься, отбросить эмоции и не делать ситуацию хуже. Никто, кроме вас, не сможет сдержать милитаристские планы Киева и заставить его прекратить обстрелы и провокации против Луганской и Донецкой народных республик, которые в новых условиях могут иметь особо опасные последствия», — заявил Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Российский президент Владимир Путин в понедельник заявил о признании независимости ЛНР и ДНР. Республики с 2014 года находятся в конфликте с официальным Киевом.