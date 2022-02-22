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Постпред России при ООН заявил об опасных последствиях новых обстрелов ВСУ по Донбассу

Политика
Постпред России при ООН заявил об опасных последствиях новых обстрелов ВСУ по Донбассу

Обстрелы бойцами ВСУ по ЛНР и ДНР в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Он призвал Запад сдерживать Киев.

Дипломат высказался о последних событиях, связанных с внутриукраинским конфликтом. Он подчеркнул, что Россия не допустит «новую кровавую бойню в Донбассе», и заявил о необходимости заставить киевское руководство прекратить вести огонь по территории ЛНР и ДНР.

По его мнению, западным странам стоит сдержать воинственные планы украинских властей. Небензя указал, что обстрелы территории Донбасса могут иметь особенно опасные последствия.

«Хотел бы призвать наших западных коллег одуматься, отбросить эмоции и не делать ситуацию хуже. Никто, кроме вас, не сможет сдержать милитаристские планы Киева и заставить его прекратить обстрелы и провокации против Луганской и Донецкой народных республик, которые в новых условиях могут иметь особо опасные последствия», — заявил Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Российский президент Владимир Путин в понедельник заявил о признании независимости ЛНР и ДНР. Республики с 2014 года находятся в конфликте с официальным Киевом.

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