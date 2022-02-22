ООН призвала к немедленному прекращению огня в Донбассе

ООН призывает все вовлеченные стороны воздержаться от дальнейших шагов, которые могут привести к усугублению ситуации в Донбассе.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сделал свое заявление на фоне просьб прокомментировать призыв СБ РФ признать независимость ЛНР и ДНР. В своем ответе он подчеркнул, что Организация придерживается ранее озвученных позиций.

«Наша позиция прежняя — ООН полностью поддерживает независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ», — сказал Дюжаррик.

Кроме того, Дюжаррик выразил озабоченность в связи с сообщениями о нарушении режима огня в Донбассе. Он призвал прекратить обстрелы населенных пунктов, в том числе из тяжелых вооружений.

Ситуация на границе между ЛДНР и Украиной в последние дни обострилась. В республиках идет эвакуация мирного населения в Россию на фоне сообщений о готовящемся вторжении Киева.