Китайские эксперты: РФ своими маневрами в Средиземноморье послала НАТО ясный намек

Россия, стремясь продемонстрировать Западу свою мощь, собрала в Средиземном море внушительные силы, заставив понервничать Соединенные Штаты Америки и их союзников.

Об этом говорится в материале китайского издания Sina, а информагентство «ПолитРоссия» приводит перевод статьи на русский язык.

Как сообщают китайские эксперты, Россия на днях перебросила в Сирию гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и предназначенные для их переноски истребители МиГ-31К, а также модернизированные бомбардировщики дальнего действия Ту-22М3, оснащенные мощными противокорабельными ракетами Х-22.

wikipedia.org / пресс-служба президента РФ

При этом авторы материала подчеркивают, что Россия неслучайно именно сейчас провела масштабные военно-морские маневры в восточной части Средиземного моря. В этот регион, который имеет для Москвы особое стратегическое значение, были направлены авианосные группировки Североатлантического Альянса, включающие в себя корабли США, Италии и Франции. Возглавлял отрад НАТО американский авианосец «Гарри Трумэн».

Именно поэтому Россия и направила в Средиземноморье корабли, вооруженные ракетами П-1000, специально созданными для уничтожения авианосцев.

«Чтобы противостоять наступательным возможностям НАТО, ВМФ РФ собрал в Средиземноморье серьезные силы. В маневрах были задействованы три ракетных крейсера – "Маршал Устинов", "Москва" и "Варяг". Эти российские корабли называют "убийцами авианосцев"» – сообщают аналитики Sina.

В итоге три авианосца Военно-Морских сил НАТО были зажаты в восточной части Средиземного моря и лишены своего стратегического преимущества.

Федеральное агентство новостей /

А ведь у России, помимо кораблей – убийц авианосцев», есть боевые самолеты – сверхзвуковые истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 – которые тоже являются серьезной угрозой для авианесущих ударных групп западного военного блока.

В частности, крылатые ракеты Х-22, которыми вооружены бомбардировщики Ту-22МК3, предназначены для поражения целей на расстоянии до 600 километров.

«Этот снаряд способен пробить щит противоракетной обороны ВМС США, поскольку движется на большой высоте и огромной скорости, а также обладает высокой маневренностью, что затрудняет его перехват», — отмечают китайские эксперты.

И тем более, подчеркивают они, даже самые современные системы ПРО стран НАТО бессильны перед гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», установленными на истребителях МиГ-31К.

Намек, который своими маневрами Западу послала Россия оказался таким прозрачным, что Соединенным Штатам и другим странам-членам НАТО пришлось принять его к сведенью.

Россия, заключают аналитики китайского издания, обладает в восточном Средиземноморье широкими возможностями, которые позволяют ей уверенно противостоять усиливающемуся давлению Запада.