Решение России признать суверенитет республик Донбасса позволит избежать серьезных последствий украинского кризиса, считает глава Никарагуа Даниэль Ортега.

Западные страны используют Украину для провоцирования России, отметил Ортега. Если стремления Киева вступить в НАТО увенчаются успехом, то это может спровоцировать еще большее напряжение в его отношениях с Москвой. Решение российского президента Владимира Путина по Луганской и Донецкой народным республикам (ЛДНР) направлено на попытки страны защититься.

Вместе с этим Ортега уверен, что жители Донбасса хотят присоединиться к России. Если последняя решит провести референдум, как это было в Крыму, то большая часть населения республик его поддержит.