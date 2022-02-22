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Власти Никарагуа: признание Россией ЛДНР поможет избежать серьезных последствий

Политика
Власти Никарагуа: признание Россией ЛДНР поможет избежать серьезных последствий

Решение России признать суверенитет республик Донбасса позволит избежать серьезных последствий украинского кризиса, считает глава Никарагуа Даниэль Ортега.

Западные страны используют Украину для провоцирования России, отметил Ортега. Если стремления Киева вступить в НАТО увенчаются успехом, то это может спровоцировать еще большее напряжение в его отношениях с Москвой. Решение российского президента Владимира Путина по Луганской и Донецкой народным республикам (ЛДНР) направлено на попытки страны защититься.

Вместе с этим Ортега уверен, что жители Донбасса хотят присоединиться к России. Если последняя решит провести референдум, как это было в Крыму, то большая часть населения республик его поддержит.

#донбасс #украина #никарагуа