Президент Украины заявил о выходе России из Минских соглашений после признания ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением по поводу признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявив, что после этих действий Москва вышла из Минских соглашений.

Глава государства отметил, что международное сообщество уже давно признало границы Украины, несмотря на действия России. В своей речи он подчеркнул, что Киев остается верен дипломатическому воздействию и считает именно этот фактор ключом к разрешению кризисной ситуации в стране.

«Украина никому и ничего не должна и никому ничего не отдаст», — сказал Зеленский в конце своего выступления.

Президент России Владимир Путин в понедельник выступил с обращением, после которого подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, стороны заключили союз о дружбе и взаимопомощи, который предусматривает ввод российских войск в регион в случае угрозы территориальной целостности.