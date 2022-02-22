Власти Канады решили поддержать союзников и ввести санкции против России

Власти Канады намерены ввести против России санкции. Поводом для такого решения послужило признание независимости республик Донбасса, заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Она назвала решение Москвы «пренебрежением» к международному праву. Поэтому Канада поддерживает позицию своих западных партнеров по вопросу экономических рестрикций, подчеркнула Жоли.

«Канада вместе со своими партнерами и союзниками жестко отреагирует на это пренебрежение международным правом. Мы готовимся к введению экономических санкций за эти действия»,— заявила глава МИД страны.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует провести экстренное заседание из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила канцелярия на Даунинг-стрит.