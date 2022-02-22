Баранец: российский суверенитет над Курилами обеспечивает теория трех «К»

Токио, который уверен в поддержке Соединенных Штатов Америки, рано или поздно может попытаться разрешить территориальный спор с Москвой силой, однако этим шагом власти Японии лишь навлекут большие неприятности на страну.

Такое мнение в беседе с информационным агентством «ПолитРоссия» высказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, который прокомментировал призыв японского министра обороны Нобуо Киси к правительству Японии скорректировать военную доктрину государства, внеся в нее возможность нанесения превентивных ударов по вражеским объектам.

Инициатива главы Минобороны Японии подразумевает в числе прочего возможность отправки боевых самолетов в воздушное пространство другой страны. В первую очередь эта мера оговаривается из-за опасений Токио по поводу опасного соседства с Китаем, но возможно, она может быть нацелена и на других оппонентов Японии.

Например, Токио на протяжении многих десятилетий настаивает на своем суверенитете над четырьмя Южно-Курильскими островами, регулярно предъявляя Москве территориальные претензии.

Так днем ранее заместитель главы европейского бюро Министерства иностранных дел Японии Сюити Токуда в интервью российскому изданию «Газета.RU» заявил, что мирный договор между Токио и Москвой может быть подписан японской стороной только в том случае, если Россия отдаст Стране восходящего солнца «северные территории» - так японцы называют Южные Курилы.

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По мнению Виктора Баранца, Токио в своем стремлении решить территориальный спор может решиться на нанесение авиаударов по РФ.

«Учитывая, что США оказывают Японии серьезную поддержку – не только политическую и дипломатическую, но и военную – такой вариант развития событий исключать нельзя, – отметил обозреватель «КП». – И чем больше эта поддержка, тем чаще в Токио звучат о силовом решении Курильской проблемы».

Однако, уверен Баранец, Москва готова к тому, что Токио может решиться на попытку военным путем вернуть себе четыре острова Курильской гряды. В вопросе защиты этих территорий, по словам обозревателя, российские военные опираются на теорию трех «К».

«Калининградская область, Крым и Курилы – три российских региона, которые защищены лучше всего», - объяснил свою мысль Баранец.

Так, по его словам, на защите российских Курил стоят передовые системы противовоздушной обороны - зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Тор-М1-2У» и «Бук-1М1», а также мощные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Кроме того, небо над Курилами помогают прикрывать размещенные на Сахалине ЗРК С-400, а в будущем щит ПВО над островами может стать еще прочнее, когда на их территории будут размещены новейшие системы С-500, а в будущем и находящиеся сейчас на стадии разработки с-550.

Помимо наземных комплексов ПВО защиту Южных Курил обеспечивает также действующая на островах авиационная группировка.

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Таким образом, заключил Баранец у России нет поводов опасаться изменений военной доктрины Японии. Опасаться, наоборот, следует как раз Токио.

«Пусть Япония переживает из-за того, что она может утонуть, вообще исчезнуть с лица земли, если будет задираться. Потому что у нас есть средства, чтобы раз и навсегда поставить точку в японских притязаниях», — подчеркнул собеседник «НН».

Напомним, ранее Виктор Баранец прокомментировал состоявшиеся 19 февраля стратегические учения ВС РФ, в ходе которых были произведены пуски крылатых и баллистических ракет. По его словам, эти учения, которыми руководил лично президент РФ Владимир Путин, стали предупредительным «ядерным месседжем» Западу, чтобы враги России задумались о том, с какой страной они собираются воевать.