Охрана границы ДНР будет осуществляться совместно с Россией

Россия и Донецкая Народная Республика (ДНР) подпишут отдельное соглашение о совместной охране границы. Соответствующая мера направлена на поддержание мира и стабильности.

Договор об обеспечении спокойной обстановки на границе ДНР и Украины будет подписан на основе заинтересованности в безопасности россиян и жителей республики. Документ планируется заключить в ближайшее время.

В минувший понедельник российский президент Владимир Путин официально признал суверенитет республик Донбасса. Указ об этом был подписан сразу после видеообращения главы государства к россиянам, которое прошло накануне вечером.